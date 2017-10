Kinderflohmarkt der Hietzinger Wunderweiber

Auch Altes und Gebrauchtes kann große Freude bereiten! Deswegen haben die Hietzinger Wunderweiber einen Kinderflohmarkt in die Wege geleitet, der am Sonntag, den 15. Oktober im Don Bosco Haus vonstatten gehen wird. Die Veranstalterinnen verstehen sich als Netzwerk von Wiener Frauen, die alle vor denselben Herausforderungen stehen und Beruf, Kinder, Freizeit und Privatleben meistern. Vor Ort können Kindergewand, Spielsachen, alles rund ums Kind, aber auch vereinzelt Damenmoden verkauft werden. Zusätzlich gibt’s Kinderschminken für die Kleinen und Fingerfood zum Schlemmen. Kleidung und Spielsachen, die an diesem Tag nicht verkauft werden, können gespendet werden und kommen einem wohltätigen Zweck zugute.

Datum: 15.10.2017

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Ort: 13., St. Veitgasse 25

Kontakt: Verein mit Herz | 06646383030

E-Mail: b.jung@ihre-beratung.at