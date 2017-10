Kulturelle Vielfalt beim KlezMORE Festival

Das 14. KlezMORE Festival Vienna erwartet sein Publikum mit einem umfassenden Programm! Der Konzertreigen nimmt am 4. November im Porgy & Bess (1., Riemergasse 11) seinen Anfang: Troi vertonen einfühlsam Texte der jüdischen Schriftstellerin Rajzel Zychlinski, und das aus Argentinien stammende Duo Lerner & Moguilevsky mischt seinen Klezmer mit argentinischer Folklore, Jazz, zeitgenössischer Musik und Tango. Bis 20. November erwarten die Besucher des Festivals vielseitige Künstler in diversen Locations. International besetzte Konzerterlebnisse geben Einblick in die lebendige Klezmer-Musikkultur von Traditionspflege bis Innovation. Ein dichtes Rahmenprogramm von Sessions über Vorträge bis hin zu live vertonten Stummfilm-Afternoons runden das reiche Angebot ab.

Detaillierte Infos zum Programm finden Sie unter www.klezmore-vienna.at.