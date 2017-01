Komödie am Kai zeigt Lachschlager mit Ulli Fessl

“Der dressierte Mann” – eine spritzig-amüsante Komödie unter der Regie von Sissy Boran.

Ein Mann zwischen Lebenspartnerin, Schwiegermutter und der eigenen Mutter – die Schlacht um die Vorherrschaft in der Ehe ist selten so vergnüglich geschlagen worden wie in John von Düffel‘s Komödie nach dem Bestseller von Esther Vilar. Von 11. Februar bis 8. April garantieren Bernadette Mezgolits, Rafael Witak, Eva Agai und Burgschauspielerin Ulli Fessl – sie feiert heuer ihren 75. Geburtstag – einen Theaterabend voll geballter Frauenpower und Situationskomik.

Spielzeiten: 11. Februar bis 8. April, Di. bis Sa. 20:15 Uhr

Ort: Komödie am Kai, 1., Franz-Josefs-Kai 29

Info: 01 533 24 34, www.komoedieamkai.at