Komödienpremiere im Urania Kino

Der junge Filmemacher Rafael Bettschart lädt zur Kinopremiere seiner neuen Independent-Spielfilm-Komödie “ZEHN.ZWANZIG”. Der Film beschreibt die Veränderungen, die in den letzten Jahren in Wien vonstatten gegangen sind. So hat sich die Stadt beispielsweise vom Traditionellen weg und hin zur Hipster-Kultur bewegt. Wo es früher heiße Würstel und Leberkäs-Semmeln mit Bier oder Cola Rot gab, prägen heute Bio-Bier, Soja-Kaffee und vegane Wraps die Szene-Gastronomie. Wiener Originale haben inzwischen Hipster-Horden mit ihren Hornbrillen, karierten Hemden und kastrierend knappen Hosen Platz gemacht. In der Liebes-Komödie macht Louis einen 24-Stunden-Streifzug durch den 2. Bezirk – der Filmtitel spielt auf die Postleitzahl 1020 an. Die Geschichte erzählt mit viel Wiener Schmäh ein chaotisches Beziehungs-Durcheinander im multikulturellen Wien.

Premiere

Datum: Dienstag, 24. Jänner 2017

Filmbeginn: 20.15 Uhr, Einlass ab 19.45 Uhr

Ort: Urania Kino (1., Uraniastraße 1)