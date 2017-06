Konzert der „Karl Schubert Bande“

Am Sonntag, den 25. Juni 2017, präsentiert die Karl Schubert Bande ihr erstes Album „Ich und du“. Dazu veranstaltet die Inklusionsband ein Konzert im Porgy&Bess. Profimusiker und Amateure zwischen 16 und 66 Jahren mit und ohne Behinderung spielen gemeinsam ihre selbstgeschriebenen Songs, Oldies sowie aktuelle Hits.

Die Band der Karl-Schubert-Schule, einer Ganztagsschule mit für die Heilpädagogik modifiziertem Waldorflehrplan, konnte ihren Traum, ein eigenes Album aufzunehmen, verwirklichen und freut sich, dieses in Form eines Konzerts im Porgy&Bess aufführen zu können. Mit viel Spaß und Talent erzielt die Karl Schubert Bande erstaunliche Leistungen.

„Musik ist für mich ein Medium, das in der Lage ist, die Alters- und Sprachunterschiede, aber auch die Behinderungen bzw. Einseitigkeiten, die wir alle haben, kreativ zu nutzen, sie nicht aufheben oder gleichmachen will, sondern gerade aus der Verschiedenartigkeit das Besondere hervorbringen kann“, so Horst Berg, der Leiter der Band und Vorstandsmitglied der Schule.

Die eine Hälfte der Einnahmen aus dem Verkauf der CD und den Konzertkarten soll in neue Instrumente gesteckt, die andere der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet werden.

Wann: Sonntag, 25. Juni 2017 um 11:00 Uhr

Wo: Porgy&Bess – Riemergasse 11, 1011 Wien

Tickets: 10€ – freie Platzwahl

CD: 20€ – auch unter freiRaum23@aon.at bestellbar

Besetzung

vocals: Judith Harrer, Pia Jedlicka, Livia Hrastnik, Roxi Ahmad

accordion, vocals: Dominik Rapcic

bass, rap: Tobias Perko

vocals, percussion: Gerhard Bauer

drums: Julian Sator

percussion: Michi Mört

vocals, keyboards: Ines Berg

vocals, guitar, bass, leader: Horst Berg

Gäste:

guitar, banjo: Michael Bruckner

reeds: Renald Deppe

vocals, guitar: Lisa Jäger

