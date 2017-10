„Sie kommen aus einer Welt ohne Grenzen und sind standhafte Boten des Friedens“, so beschreibt der Mariahilfer Künstler DE ES Schwertberger seine neuen Skulpturen. Am 5. Oktober lädt der Meister um 19 Uhr zur Eröffnung der neuen Schau in sein Atelier „Sinnreich“. Der Eintritt ist frei!