Kurzreise ins Traumland Kuba

Mit karibischer Leichtigkeit, spektakulärer Akrobatik und dem musikalischen Zauber Kubas entführen Tänzer, Solisten und Musiker das Publikum in das stimmungsvolle Havanna. Am 19. Februar gastiert die Karibikshow “Havana Nights” in der Wiener Stadthalle (Halle F). Bei der sinnlichen und spektakulären Performance verschmelzen harmonisch Tradition, Urban Dance und Nostalgie zu einer feurigen Tanzsensation.