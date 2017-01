Liesing liest

Herausgeber Adolf Opel stellt den lange verschollenen Roman von Oskar Kokoschkas Bruder Bohuslav (“Ketten in das Meer”) sowie die Briefe-Sammlung an Lina Loos (“Du silberne Dame Du”) vor und erzählt Anekdoten über darin vorkommende Wiener Persönlichkeiten wie beispielsweise Peter Altenberg und Egon Friedell. Die Lesung findet am 27. Jänner bei freiem Eintritt um 18 Uhr im Café Boutique (23., Levasseurgasse 7-9) in Liesing statt.

“Herausgeber Adolf Opel hat die Briefe behutsam kommentiert und in den Kontext ihrer jeweiligen Zeit gestellt. Eine große Empfehlung und eine Verneigung vor Lina Loos!”

– stadtbekannt