Die Wiener Staatsoper wird zur internationalen Fashion-Bühne

Am Sonntag, den 9. Juli, verwandelt sich die weltberühmte Wiener Staatsoper in ein internationales Modehaus. Ab 11 Uhr vormittags können Gäste beim Event look! fashion @ opera in eine einzigartige Welt aus Mode, Kunst, Shopping und Top-Performances eintauchen.

Stylen lassen und Köstlichkeiten genießen

Im Marmorsaal der Staatsoper stellen ab 11 Uhr nationale und internationale Fashionbrands ihre aktuellen Kollektionen aus und laden zum Probieren, Gustieren und Shoppen ein. Nationale und internationale Gäste können sich inspirieren lassen und direkt vor Ort einkaufen sowie sich in den zahlreichen Beauty-Lounges kostenlos beraten und stylen lassen.

Die Pop-up-Boutiquen und Styling-Areas für Mode und Beauty sind durchgehend von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Im Wintergarten und auf der prachtvollen Terrasse mit Blick auf die Ringstraße laden hochklassige Kulinarik-Partner zum Genießen ein. Highlight des Tages ist die große Show ab 18 Uhr auf der Bühne der Wiener Staatsoper.

Mode, Tanz und Musik vereint

Das Wiener Staatsopernballett wird performen – mit dabei sind die Startänzerinnen Maria Yakovleva und Rebecca Horner. Star-Bariton Clemens Unterreiner steht für musikalischen Hochgenuss, die internationale Dance-Company „Flying Bach“ lässt die Bühne der Staatsoper mit ihren getanzten Illusionen beben.

Wir verlosen 5×2 Tickets!

E-Mail-Adresse



© Carlo Cruz