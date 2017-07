Mit Spiel und Spaß durch die Ferien

Endlich Ferien! Im Herbst beginnt ­ohnehin wieder die Schule, aber in den zwei Monaten bis dahin soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Mit der Aktion „Brigittenau spielt“ bietet der Bezirk ganz unterschiedliche Möglichkeiten hierfür: Von Sackhüpfen bis zu Tanz und Musik finden Aktivitäten in etlichen Parks statt. Beim ASKÖ geht es um Freestyle-Fußball und Hip-Hop-Tanz, die Büchereien in der Leystraße und in der Pappenheimgasse haben den ganzen Sommer über offen.

Kinderrechte

Am 26. Juli geht es im ­Allerheiligenpark um die Kinderrechte. Dort findet auch am 31. August das ­Abschlussfest statt. Informationen zu allen ­Veranstaltungen finden Sie auf www.wienxtra.at