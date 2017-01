Mit Yoga die Feiertagskilos loswerden

Hare Krishna singend mit Räucherstäbchen im Kreis sitzen – Fehlanzeige. Bei Yoga & Juliet gibt es modernes Yoga, sozusagen Yoga 2.0. Der Kurs wird von der ehemaligen Rechtsanwältin Julia geleitet, die nicht nur Entspannung und einen Ausgleich zu ihrem fordernden Beruf in Yoga gefunden hat, sondern auch eine völlig neue Lebenseinstellung und Berufung.

Jeden Montag findet im Fokus (7., Neubaugasse 44) von 18.15-19.30 Uhr die dynamische Vinyasa Flow Stunde „Monday Kick Ass Feel Good Yoga“ statt. Die Stunde steht wöchentlich unter einem neuen Motto und wird von flotten Playlists begleitet. So starten Sie perfekt in die Woche und der Montag ist nur mehr halb so schlimm!

Wir verlosen 3 x 5er Blöcke für Gruppenstunden bei Yoga & Juliet!

E-Mail-Adresse



Mehr Infos: www.yogaandjuliet.com