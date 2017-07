Flott unterwegs mit Vespa-Sharing

Schnelles und flexibles Mieten von Rollern in Wien – das bietet das Scooter-Sharing-Unternehmen mo2drive. Der unkomplizierte Fahrspaß mit den kultigen Vespas ist mehr als nur Fortbewegung! Denn im Leben geht’s nicht immer nur darum von A nach B zu kommen – manchmal ist auch der Weg das Ziel. Die stilvollen mo2drive-Vespas vereinen effiziente und urbane Mobilität mit purer Lebensfreude und schließen damit perfekt die Lücke zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln, Mietfahrrädern und Car-Sharing.

Zeitsparende Alternative

Mit den Rollern kommt man schnell und entspannt ans Ziel und schont gleichzeitig die Umwelt. Gedränge in überfüllten Öffis, Stau auf dem Weg zur Arbeit, die ewige Parkplatzsuche – mit mo2drive gehört all das der Vergangenheit an. mo2drive Roller stehen in Wien ganzjährig und rund um die Uhr in den Kategorien 50 und 125ccm zur Verfügung.

Einfache Bedienung mit Handy-App

Via Mobile-App findet man schnell und einfach die nächste Vespa in der Nähe und das Smartphone dient gleichzeitig als Zündschlüssel. Versicherung, Benzin, Service und Helm ist im Mietpreis von 0,19€ pro Fahrminute inkludiert. Alles was man benötigt ist ein Führerschein der Klasse A oder B.

Wir verlosen 3 Gutscheine!

Diese beinhalten:

Gratis Registrierung

50 Fahrminuten

25 Parkminuten

Mehr Infos gibt’s unter www.mo2drive.com.