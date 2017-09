Unkonventionelle Liebe auf der Musical-Bühne

Anfang Oktober geht allabendlich der Mond in der Expedithalle Wien auf, denn dort ist das Musical „Luna“ auf der Bühne zu sehen. Die Geschichte handelt von der Liebe jenseits gesellschaftlicher Normen. Inspiriert von einer spanischen Geschichte über die mythische Figur Luna komponierte der Belgier Rory Six sein viertes Musical, das das Publikum in die Welt der Märchen und Legenden entführt. In den Hauptrollen sind Vincent Bueno (bekannt aus der ORF-Castingshow „Musical – die Show“) und RTL-Star Cale Kalay („Dance Dance Dance“) zu sehen.

© Jenia Hamminger

Wann: 4.-7. Oktober 2017

Wo: 10., Expedithalle Wien, Absberggasse 35

Tickets: www.wien-ticket.at

Infos: www.theatercouch.at