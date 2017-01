Musical mit Tiefgang

Nach einer erfolgreichen ersten Tour 2016 kehrt „Der kleine Prinz – Das Musical“ zurück. Mit großartigen Schauspielern und Sängern, Live-Orchester und bezaubernden Videoanimationen will das Musical auch heuer alle in seinen Bann ziehen und in Wien am 24. Jänner das Publikum in der Stadthalle begeistern.

„Der kleine Prinz“ von Antoine Saint-Exupéry wurde in 110 Sprachen übersetzt und ist eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Millionen von Kinder und Erwachsene haben die Geschichte um einen jungen Botschafter von einem fremden Stern regelrecht verschlungen. Saint-Exupéry erzählt die traumhafte Geschichte eines Prinzen, der, hier auf der Erde den Menschen nur scheinbar einfache Fragen stellt. Fragen, die uns alle betreffen und uns zur Offenbarung einer ganz eigenen Wahrheit leiten. Dies macht den Stoff zur wahren Literatur, zu einem Meisterwerk der Erzählkunst, auch und gerade für Erwachsene.