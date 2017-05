Neue Giraffen für Schönbrunn

Das Datum steht nun fest: Am 10. Mai wird der Giraffenpark im Tiergarten Schönbrunn offiziell eröffnet. Eine Neuigkeit gibt es auch dazu, welche Giraffen in die Anlage einziehen werden. „Unsere drei Giraffen Kimbar, Carla und Rita werden vorläufig in jenem Quartier in unmittelbarer Nähe des Zoos bleiben, das sie seit Beginn der Bauarbeiten bewohnen. Kimbar ist mit 24 Jahren das zweitälteste Männchen im Zuchtprogramm. Wir wollen ihm in seinem hohen Alter keinen Transport und Umzug mehr zumuten. Er fühlt sich dort sehr wohl und soll hier seinen Lebensabend verbringen dürfen“, erklärt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Natürlich bleibt auch seine vertraute Herde, die beiden Weibchen Rita und Carla, bei ihm.

Giraffen Kimbar, Rita und Carla © Daniel Zupanc

In den Giraffenpark im Tiergarten werden zwei neue Giraffen einziehen. Schratter: „Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) wurden uns zwei junge Netzgiraffen-Weibchen zugeteilt. Beide stammen aus dem Zoo Rotterdam. Sie heißen Fleur und Sofie und sind zwei Jahre alt.“ Die beiden Giraffen erwartet eine tolle Anlage. Ein großer, heller Wintergarten bietet ausreichend Bewegungsraum in der kalten Jahreszeit. Auf der vergrößerten Außenanlage sorgen Wiesenbereiche, Sandplätze zum Ruhen und diverse Futterstellen für Abwechslung. Die Besucher können Fleur und Sofie auf Augenhöhe beobachten. Eine drei Meter hohe Galerie im Wintergarten wird sie auf Höhe der imposanten Savannenbewohner führen.

Giraffen Sofie und Fleur © Zoo Rotterdam/Rob Doolaard