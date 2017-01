Neuer Bühnenboden für das Theater in der Josefstadt

Die Bretter, die die Welt bedeuten: Prominente Verwendung finden die knapp zwei Dutzend bis zu 30 Meter hohen Schwarzkiefern (Pinus nigra), die die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) dieser Tage in ihren Wäldern im Wienerwald südlich von Wien ernten. Sie liefern das Holz für den neuen Bühnenboden des renommierten Theaters in der Josefstadt , dessen derzeitiger bereits in die Jahre gekommen ist.