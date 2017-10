Neues Zuhause für Familien und Singles

Am 19. September fand in feierlichem Rahmen die Übergabe der Schlüssel an die neuen Bewohner des Buwog-Projekts „Rivus Quartus“ statt. Mit 30 Eigentumswohnungen sowie 100 Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern, die im Rahmen der Wiener Wohnbau­initiative errichtet wurden, ­bietet der Wohnpark nun ein neues Zuhause für Familien, Singles & Co. Das Projekt „Rivus Quartus“ wurde vom Architekturbüro Lorenz Ateliers geplant. Es ist Teil des Gesamtprojekts „Rivus“, eines Wohnparks, der in ­Zukunft eine Schule, einen Kindergarten, einen Nahversorger und insgesamt rund 500 Wohneinheiten bieten wird. Ab sofort können die neuen Bewohner hier sowohl die grüne ­Umgebung als auch die schnelle Anbindung an das Stadt­zentrum genießen.