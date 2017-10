Sorgenfrei und ausgelassen die Nacht durchfeiern

Ein gelungener und ausgelassener Party-Abend in Wien verlangt gute Planung und kann sehr teuer werden. Abendessen, Cocktails, der Weg in den Club, Eintritt, Drinks und vieles anderes – am Ende des Abends beziehungsweise am nächsten Morgen kann die Überraschung am Konto schon mal höher ausfallen, als erhofft. Um eine gelungene Nacht zu vereinfachen, organisiert NoWorries Entertainment ein Clubbing, bei dem alles im Ticketpreis inkludiert ist: Getränke, Essen, Bands und DJs. Bei der Durchführung wird in jeder Hinsicht auf gute Qualität gesetzt, um ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu garantieren. Am Freitag, den 13. Oktober veranstaltet NoWorries ein Event in der Ottakringer Brauerei. So können Sie ohne Limits und sorgenfrei feiern – mit einem einzigen All-inclusive-Ticket um 70 Euro!

Wir verlosen 1×2 Tickets!

Infos & Tickets: www.noworries-wien.at

Im Ticket inkludiert sind: