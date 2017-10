Weg mit den Champagner-Gläsern, nun werden die Maßkrüge gestemmt! Ab 25. Oktober zieht zum ersten Mal fünf Tage lang Oktoberfest-Stimmung aufs Gelände der ehemaligen Traktorfabrik. In einem riesigen Festzelt wird gemeinsam mit DJs und Live-Bands getanzt und gefeiert! Es wird ein abwechslungsreiches Programm versprochen: Top-Acts sollen für Wiesn-Flair im 21. Bezirk sorgen. Die Musik reicht von fetziger Volksmusik bis hin zu den aktuellen Partyhits und die Kultband „Wiener Wahnsinn“ wird erwartet.

Fest für die ganze Familie

Neben tollen Kirtags-Attraktionen werden von der Grillstelze bis zum Hendl an den unterschiedlichsten Ständen diverse Köstlichkeiten gereicht. Beste Stimmung am Oktoberfest ist auch für die kleinen Gäste garantiert. So startet das Programm täglich bereits ab 14 Uhr, am Donnerstag, dem 26. Oktober, ist mit den Stars vom Kiddy Contest für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Das Fest steht außerdem im Zeichen der B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse) – einer Gruppe von Bikern deren Ziel es ist, ein sicheres Umfeld für missbrauchte Kinder zu schaffen – und dient somit einem Guten Zweck.

Wir verlosen 2x 5-Tagespässe!

Oktoberfest in der Traktorfabrik

Wann: Mittwoch 25. – Sonntag 29. Oktober 2017

Wo: 21., Louis Häflingergasse 12

Tickets: www.oeticket.com

© Fotolia