Persönliche Matchmaker suchen den individuellen Traumpartner

Bei der international erfolgreichen Dating-App Once erhalten Partnersuchende einmal pro Tag eine Auswahl an handverlesenen Vorschlägen. Diese werden von menschlichen Matchmakern speziell für die User ausgewählt. Ab sofort geht das selbsternannte „Anti-Tinder“ noch einen Schritt weiter und bietet ein weltweit einzigartiges Premium-Feature: Singles können nun mit ihrem Matchmaker in Kontakt treten und ihm oder ihr ihre ganz persönlichen Wunschvorstellungen beschreiben. Der Matchmaker sucht nicht nur potenzielle Partner, sondern gibt auch Anregungen und Feedback zum eigenen App-Profil.

Once ist die am schnellsten wachsende Dating-App seit Tinder und kann seit ihrem Start in Österreich vor wenigen Monaten bereits über 100.000 Downloads verzeichnen. Die innovative Liebes-App, deren Ziel es ist, wieder mehr Romantik ins Online-Dating zu bringen, punktet vor allem durch ihre Privatsphäre, Sicherheit und Effizienz. Das neue Premium-Feature des persönlichen Matchmakers erinnert an das klassische Verkuppeln.

