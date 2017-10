Politik im Gespräch

Am 15. Oktober wird ein neuer Nationalrat gewählt. Wer die Kandidaten der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus kennenlernen will, hat am 10. Oktober von 15 bis 17 Uhr die beste Möglichkeit dazu. Im Bezirkszentrum Süd des Pensionistenverbandes (Reindorfgasse 22) werden die Kandidaten Merja Biedermann und Dietmar ­Baurecht vorgestellt. Weiters hält SP 15-Vorsitzende Claudia Laschan einen Vortrag zu den Themen Senioren und ­Gesundheit. Und das wollen die Kan­didaten erreichen: „Sozial gerechte jährliche Pensionsanpassung“, „jährliche ­Erhöhung des Pflegegeldes“ und „Steuergutschrift auch für Mindestpensionisten“.