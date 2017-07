„Die ‚Heavy Entertainment Show‘ findet in jedem Augenblick auf dieser Welt statt“, so Robbie Williams über seine gleichnamige Tournee, „und wir sind alle Teil dieser Show“. Was genau Robbie damit meint, davon können sich die Wiener Fans am 26. August im Ernst-Happel-Stadion persönlich überzeugen.

Wir verlosen 5×2 Tickets!

E-Mail-Adresse



Tickets kaufen: www.oeticket.com