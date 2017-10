Schaurige Kostüme gesucht!

Foto-Wettbewerb: Am 31. Oktober wird wieder Halloween gefeiert. Schickt uns eure Grusel-Outfits! In der Zeit um Allerheiligen erwarten Kinder schon sehnsüchtig den Tag, an dem sie sich verkleiden können: Halloween.

Gruselige Gewinne

Auf diejenigen mit den besten Fotos warten tolle Gewinne: Spiel­waren Heinz stellt die Ravens­burger Spiele „Gruselino“ und „Schokohexe“ zur Verfügung. Von ­Piatnik gibt’s das Brettspiel „Ghosty“ und der ­Friseurbedarf Roma verschenkt Schmink-Sets für das perfekte Horror-Make-up! Einfach Fotos an gewinn@wienerbezirksblatt.at schicken und gewinnen!

Event-Tipps für Kids