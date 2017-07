So bunt wie das Leben

„Lucky Punch“ heißt die erste gemeinsame Ausstellung von Andrea Buday und Christian Emil Cerny, die im Mediclass-Privatärztezentrum in der Vorgartenstraße präsentiert wurde. Promis wie Brigitte Just, Peter Schaider, Artur Worseg, Andrea Bocan, Andrea Händler, Alex List, Yvonne Rueff, Fadi Merza und viele mehr adelten den Abend. „Wir hatten viele weiße Wände. Sowohl Christian als auch andere haben sich sofort bereit erklärt, ihre Bilder hier aufzuhängen“, so Mediclass-Geschäftsführer Christoph Sauermann. Neben den Kunstwerken begeisterte vor allem auch die herrliche Terrasse und die Aussicht über die Krieau. Die Ausstellung der recht farbenfrohen Bilder läuft bis September.