Ein neues Jahr, ein neues Motto! Für den bereits achten „So schön ist Wien“-Fotowettbewerb heißt es: „So poetisch ist Wien“. Nicht nur literarische Werke können „poetisch“ sein, sondern auch Momente, Fotos, und Stimmungen. Und da Wien ein wichtiger Kreativstandort für Menschen aus aller Welt ist, bietet die Stadt etliche Möglichkeiten in Szene gesetzt zu werden. Zeigen Sie die wunderschöne Metropole in all ihren Facetten!

Die Einreichfrist beim Wettbewerb nähert sich bereits dem Ende. Bis 10. Juli können noch Fotos hochgeladen werden. Dann entscheidet das Publikum, welche Bilder am besten gefallen, im August ist dann die Expertenjury am Wort und im September werden die Gewinner bekanntgegeben. Die Siegerfeier findet im Oktober in der historischen Kassenhalle der BAWAG P.S.K. am Georg-Coch-Platz statt.

Es werden 5 Poesie-Packages von Meinl verlost. Diese bestehen aus:

1 Recklam-Heft – Notizbüchlein zum Aufschreiben von Gedanken unterwegs

1 Poesie-Buch zum selber „poetisch“ werden

1 French Press

9 Portionen zur sofortigen Zubereitung des köstlichen Meinl-Kaffees