Sommerferienspiel für Kinder und Jugendliche

Wien bietet mit dem wienXtra-ferienspiel (1. Juli bis 3. September) in den Sommerferien Verfügen und Spaß für alle Kinder von sechs bis 13 Jahren. Die Aktionen sind stark ermäßigt oder völlig gratis. Anmeldung kann man sich ab 24. Juni in der wienXtra-kinderinfo (1070, Museumsquartier oder bei den Anbietern). So richtig los geht’s am ersten Ferienwochenende mit dem Startfest im Donaupark. „Die Strottern“, Kinderliedermacher Bernhard Fibich, Wissenschaftler und Kabarettist Werner Gruber und Holli, das ferienspiel-Maskottchen, sind vier von vielen Highlights der Holli Showbühne. Mehr als 50 Erlebnisstationen, Hüpfburgen und andere Animationen garantieren den Kids einen großartigen Ferienauftakt.

