Minna von Barnhelm im Burghof

Nach zwei Shakespeare-Jahren kehren die Sommerspiele Perchtoldsdorf unter Intendant Michael Sturminger mit einer der ganz großen Komödien zum deutschsprachigen Theater zurück. Inszeniert wird das Stück von Veronika Glatzner. „Minna von Barnhelm“ aus der Feder des großen deutschen Aufklärungsdramatikers Gotthold Ephraim Lessing feierte am 28. Juni in der Perchtoldsdorfer Burg Premiere. Das erste große Frauenstück der Moderne behandelt die Liebe zwischen den Adeligen Minna von Barnhelm und dem Soldaten Major von Tellheim.

Termine:

Do. 6. 7., Fr. 7. 7., Sa. 8. 7., Do. 13. 7., Fr. 14. 7., Sa. 15. 7., Do. 20. 7., Fr. 21. 7., Sa. 22. 7., Mi. 26. 7., Do. 27. 7., Fr. 28. 7., Sa. 29. 7.

Karten & Infos:

Tel.: 01/866 83-400

info@perchtoldsdorf.at

www.perchtoldsdorf.at/tickets

www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

Veranstaltungsort:

Burg Perchtoldsdorf

Paul-Katzberger-Platz 1

2380 Perchtoldsdorf