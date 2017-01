Soul-Sänger Jawara im Metropol

Soul-Sänger Jawara ist am 2. Februar zu Gast im Wiener Metropol. Zusammen mit seiner achtköpfigen Band stellt er sein Solo-Programm “Gentlemen of Soul” vor. Der Londoner Vollblut-Musiker, ein Schüler von Sir Paul Mc Cartney, präsentiert eine Hommage angelehnt an seine großen Idole der letzten Jahrzehnte der Soulmusik.

Jawara residiert zur Zeit in Österreich und beeindruckt alljährlich mit der beliebten Gospeltour mit Stella Jones das Wiener Publikum. Der hochkarätige Musiker stand auch bereits mit etlichen namhaften Künstlern wie etwa Mr.D (Ex Drummer James Brown), Andrew Young, Nik P., Peter Rapp oder als Chorsänger bei Helene Fischers neuer Weihnachts-CD auf der Bühne.

Wir verlosen 2×2 Tickets!

Tickets: www.wiener-metropol.at

Einsendeschluss für die Gewinnspielteilnahme: 30.1.2017