Spaß in den Ferien

Actionreich in den Sommer starten! Das wienXtra-Ferienspiel bietet stark ermä­ßigte und kostenlose Aktionen für alle Kinder von 6 bis 13 Jahren. Am 1. Juli ging’s mit dem Startfest im Donaupark los. In den ­Wochen bis 3. September wird ein abwechslungsreiches Programm ­geboten: Sommerkino, Spiele-­Erfinde-Werkstatt, Aben­teuerspielplatz, Kinder­uni, Medien-Workshops, Musikfestival, Sport­angebote und Museums­besuche warten auf die Kids. Auch zum Thema Umwelt gibt’s ­einiges zu entdecken.

Weitere Infos unter: www.ferienspiel.at