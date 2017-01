Sportunion Mauer gewinnt Ersten Fairnesspokal

Es ist in Mauer Tradition, dass neben dem sportlichen Rüstzeug auch auf Fairness und respektvollem Umgang im Fußball Wert gelegt wird.

In den vergangenen Jahren ist man in diversen Fairness Statistiken immer vorne gelandet – doch jetzt ist es „amtlich“! Zum ersten Mal wurde ein Fairnesspokal vom Strafausschuss des WFV an einen WFV- Klub überreicht und für die Saison 2015/2016 ist dies die Sportunion Mauer!

Aus den Händen von WFV- Strafausschuss- Boss Ing. Hermann Oberleitner übernahm Kapitän Markus Schilha von Sportunion Mauer kürzlich die Trophäe entgegen.

In die Auswahl für diesen Preis kommen WFV- Vereine, die über eine Kampfmannschaft und ein Reserveteam sowie über vier Nachwuchspunktemannschaften verfügen. In dieser `Fair Play´ – Wertung wird die Anzahl aller Begegnungen – Meisterschafts-, Totocup- und auch Freundschaftsspiele sämtlicher Klubteams – mittels aller verhängter Strafkarten bewertet. Diese Punkteanzahl wird über die ausgetragenen Partien gerechnet, und in weiterer Folge werden auch die Geldbußen aus dem vergangenen Meisterschaftsjahr mit eingerechnet.