Ein heißer Tipp für alle Wiener Kulturfans: Die im Zeichen des Jubiläums stehende 50. Ausgabe des Festivals „steirischer herbst“ wird zur Bestandsaufnahme genutzt und um grundsätzliche Fragen zur Selbstverortung von Kunst und Gesellschaft zu stellen: Wo stehen wir eigentlich? Was hat zu dieser Gegenwart geführt? Und mit welchen Mitteln wollen wir unseren Platz in der Welt und die Wege, die wir zukünftig einschlagen, überhaupt bestimmen? Oder: „Where Are We Now?”

„,Where Are We Now?´ – ein später Song von David Bowie und eine Frage, die mich seit vielen Jahren permanent begleitet, quasi ein Arbeitsinstrument. Man kann diese Frage nicht stellen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was hinter uns liegt und wie wir an diesem Punkt gelandet sind – oder wie es denn weitergehen könnte, künstlerisch und politisch”, so die Intendantin Veronica Kaup-Hasler zum diesjährigen Leitmotiv.

Das Festivalzentrum, Herzstück des 50. „steirischen herbst“, befindet sich heuer im Palais Attems, von wo aus das Festival seit 1985 konzipiert, geplant und geleitet wird. Zwischen Palais und Mursteg baut die Grazer Architektengruppe Studio Magic ihre raumgreifende Installation „Transegrity” auf. Der Innenhof wird mit einer temporären Überdachung des Architekten Thomas Herzig zum zentralen Veranstaltungsort. Für dreieinhalb Wochen werden hier Performances und Installationen zu erleben sein – von Yoko Shimizu, Isabel Lewis, J&J, Augustin Rebetez und Louis Jucker, Begüm Erciyas, Benjamin Verdonck, Jaha Koo und vielen anderen – genauso wie die Konzertreihe Soundtracks, die Acts wie die südarfrikanische Rapperin Dope Saint Jude oder den deutschen Pianisten Hauschka erstmals live in Österreich präsentiert.

In die Prunkräume des Palais Attems lädt der in Beirut geborene Künstler Walid Raad, der hier seinen weltumspannenden Arbeitszyklus über islamische Kunst, den Ersten Weltkrieg und die neuen Infrastrukturen für Kunst in der arabischen Welt präsentiert: „Kicking the Dead”. Am 3. Festivalwochenende werden in der Philosophierkantine „Where Are We Now” im geselligen Rahmen Performances und Vorträge serviert, die das Leitmotiv für die Diskussion öffnen. Mit Heidi Ballett, Tim Etchells, Walter Mignolo, Marcus Steinweg und anderen. Die diesjährige herbst-Ausstellung „Prometheus Unbound” ist in der Neuen Galerie angesiedelt. In der von Luigi Fassi kuratierten Schau reflektieren Künstlerinnen und Künstler über diesen „Kulturbringer”, der als Urheber der Zivilisation gilt. Im GrazMuseum wird die große Jubiläumsschau „Diese Wildnis hat Kultur – 50 x steirischer herbst”, gezeigt, die die reiche Festivalgeschichte Revue passieren lässt.

