Strand mitten in Wien

“Sand in the City”, auf dem Gelände des Wiener Eislaufvereins gelegen, ist mittlerweile zu einem Fixpunkt der sommerlichen Eventlandschaft Wiens geworden und konnte sich auch international bestens in Szene setzen. Von 20. April bis 2. September ist die einzigartige Strandparty im Herzen der Stadt geöffnet, täglich von 14 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Wir verlosen 10×2 Burger inklusive eines alkoholfreien Getränks bei “Sand in the City”!

Weitere Infos über die Strandoase im dritten Bezirk unter: www.sandinthecity.at

Einsendeschluss für die Gewinnspielteilnahme: 27.4.2017