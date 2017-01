Superbowl mit den Danube Dragons

Die erste große Superbowl-Party der Danube Dragons findet in der derzeit besten Sportlocation in Wien statt: Der Business Club von Rapid Wien, im neuen Allianz Stadion – von Rapid Fans auch liebevoll „Weststadion“ genannt. Wo sonst nur die VIP-Gäste von Rapid Wien das Spiel verfolgen, wird am 5. Februar erstmals American Football gezeigt. Zwei Big-Screens, eine Leinwand und über 30 Fernseher stehen für die Übertragung zur Verfügung. Es gibt ausschließlich Sitzplätze mit Tischen. So kann jeder beim bequemen, gemütlichen Essen (all you can eat & drink) das Spiel genießen. Über zwei große Terrassen führt ein direkter Zugang vom Business-Club in das Weststadion. Die Premium Dancers der Danube Dragons sorgen mit einem Auftritt auch gleich für gute Stimmung.

Wir verlosen 2×2 Tickets!