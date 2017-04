Swing-Konzert der Broadway Big Band

Die “Swing Gala” – der Pflichttermin für alle Fans dieses Genres! Der Wiener Vibraphonist Martin Breinschmid hat mit dem Trompeter Gerhard Aflenzer und seiner Broadway Big Band in vielen Konzerten bewiesen, dass ihre Kombination eine perfekte Mischung aus virtuos swingendem Big Band Jazz und Entertainment garantiert. In ihrer “Swing Gala” präsentieren sie die bekanntesten Titel aus dem Repertoire der Bands von Lionel Hampton, Terry Gibbs, Count Basie, Glenn Miller, Harry James, Artie Shaw und vielen mehr.

Das Publikum wird auf eine Reise durch die Zeit der großen Big-Band-Ära eingeladen. Ein weiteres Highlight im Konzertprogramm ist Werner Auer, der nicht nur als großartiger Sänger sondern auch als Entertainer, Moderator und Musical-Intendant der Felsenbühne Staatz einen guten Ruf genießt. Er wird Titel der “Goldenen Swing Ära” unter Berücksichtigung des legendären Rat Packs präsentieren. Lassen Sie sich von Songs wie “The Lady Is a Tramp”, “New York, New York”, “I’ve Got You Under My Skin”, “Angel Eyes” inspirieren.