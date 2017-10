Testtage bei Kärcher

Das Familienunternehmen Kärcher bietet effiziente und ressourcenschonende Reinigungssysteme an und zeichnet sich durch Innovation und Qualität aus. Bei den Testtagen von Kärcher warten von 16 bis 20. Oktober in Wiener Neudorf viele Rabatte und Gewinne auf Sie! Interessierte haben die Möglichkeit Reinigungsgeräte für den privaten und gewerblichen Einsatz zu testen. Auch die neue EASY!Force Hochdruck-Pistole steht zum Ausprobieren zur Verfügung. Diese ist an den Testtagen um 20 Prozent verbilligt. Zusätzlich erhalten Besucher am Freitag, den 20.10., gratis Getränke und Würstel. Mit etwas Glück können Sie außerdem ein Kärcher Indoor-Gerät gewinnen.

Kärcher Center Wr. Neudorf