Mit der U1 direkt in die Therme Wien

Jetzt beginnt die Thermenzeit! Genießen Sie eine Auszeit mitten in der Stadt. Die Therme Wien ist für Tagesgäste und Berufstätige durch die neue U1-Endstation Oberlaa schnell, bequem und barrierefrei erreichbar. Ein gesundheitsfördernder Thermenbesuch ist von der Innenstadt in Wien nur 15 Minuten entfernt. Die Wellness- und Thermenlandschaft in Oberlaa steht für pure Entspannung. Die weitläufigen Thermalbecken mit integrierten Whirlpools, Massagedüsen und Liegebänken sowie das warme Thermalwasser sorgen für Wohlbefinden und Erholung. Im Saunastein lässt sich der Alltag einfach rausschwitzen. Die Therme Wien – ein Resort der VAMED Vitality World – bietet Lieblingsplätze, Rückzugsorte und jedem Gast seine Liege.