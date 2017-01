Tickets für die Vienna Autoshow gewinnen!

In Österreichs Automobilsalon in den Hallen C und D der Messe Wien dreht sich bei der Vienna Autoshow 2017 von 12. bis 15. Jänner alles um die starke lebendige Faszination Automobil. Inspiration und Information weisen Besuchern den Weg zu ihrem Traumauto.

Bei der Messe werden 40 Marken mit rund 400 innovationsstarken Neuwagenmodellen präsentiert. Die Zukunft des Autofahrens wird umweltfreundlich, vernetzt und intelligent sein. Auch die Entwicklung rund um selbstfahrende Autos und Elektromobilität sind ein großes Thema.

