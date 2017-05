Tiefes Purpur rostet nicht

Eine der größten Rockband der Musikgeschichte kommt live in die Stadthalle: Deep Purple präsentieren am 17. Mai ihren Fans das neue Studioalbum „inFinite“ – und werden auch jede Menge Klassiker wie „Smoke on the Water“, „Child in Time“ oder den frühen Hit „Hush“ im Gepäck ihrer „The Long Goodbye“-Tournee haben.

Der lang der Hammond-Orgel, die markanten Gitarrenriffs und Soli, sowie ein von solider Rhythmusarbeit geprägter Stil machten Deep Purple bald zu einem der ersten und bis heute einflussreichsten Vetreter der Hardrock-Geschichte.

Im April 1968 gegründet, verkaufte die legendäre englische Rockband in ihrer Erfolgs-Karriere insgesamt weltweit mehr als 100 Millionen Alben. Zu ihren bekanntesten Krachern zählen neben den erwähnten Songs „Highway Star“, „Fireball“, „Stormbringer“ und „Black Night“, zu wenig beachtet sind frühe Songperlen wie „Lalena“ und „One More Rainy Day“.

Die Bandgeschichte war von häufigen Personalwechsel geprägt, sodass sie in den bisher dreißig aktiven Jahren zumeist nur wenige Jahre aus den gleichen Mitgliedern bestand. Aktuelle Besetzung: Ian Gillan (Gesang), Don Airey (Keyboards), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Drums) und Steve Morse (Gitarre).

Wir verlosen 5×2 Tickets!

Infos zur Show und Tickets: www.stadthalle.com

Einsendeschluss der Gewinnspielteilnahme: 8.5.2017