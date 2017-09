Treff der jungen Forscher in der Seestadt

Roboter programmieren, Apps entwickeln und im Labor experimentieren: Am 30. September haben Kinder und Jugendliche – Zielgruppe 8- bis 14-Jährige – beim Wiener Forschungsfest on Tour wieder die Möglichkeit, in die spannende Welt der Forschung einzutauchen und neue Technologien auszuprobieren. Diesmal gastiert das ­Forschungsfest in der Seestadt Aspern, und zwar von 10 bis 16 Uhr im Technologiezentrum Seestadt, Seestadtstraße 27.

Weitere Informationen auf: www.wirtschaftsagentur.at