Turbulentes Kindermusical im Theater Heuschreck

“Lenny der fliegende Hund” erzählt die Geschichte der kleinen Jenny, die bei ihrer Tante lebt. Jenny fühlt sich oft ein wenig traurig und von der Welt unverstanden. Deshalb wünscht sie sich nichts sehnlicher als einen Hund, mit dem sie spielen und dem sie ihre Geheimnisse anvertrauen kann. Doch Tante Aurelia erlaubt keinen Hund. Das Schicksal, in Gestalt des zauberhaften Mister Magic, erfüllt eines Tages Jennys Wunsch und schickt ihr einen Hund: Lenny! Eine wunderbar aufregende Zeit beginnt nun in Jennys Leben, denn dieser Lenny ist ganz und gar nicht so, wie sich Jenny das vorgestellt hatte. Die kleinen Besucher erwartet ein amüsantes Hunde-Musical voller Temperament und Zärtlichkeit und einer Riesenportion Tierliebe!

Spielort: Porgy & Bess | 1., Riemergasse 11

Spieltermine: 18. Februar, 14 Uhr | 19. Februar, 14.30 Uhr

Tickets: www.heuschreck.at

Preise: VVK Kinder 12€, Erwachsene 15€

Dauer: 60 Minuten

Alter: für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter (ab 2 ½ Jahren)

Special: Vor jeder Aufführung gibt‘ s eine Bastelstunde (im Kartenpreis inkludiert)

Einsendeschluss für die Gewinnspielteilnahme: 9.2.2017