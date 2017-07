Unser heißestes Doppel!

Die Spannung steigt, nur mehr wenige Tage bis zum Start der Beachvolleyball-WM in Wien. Von 28. Juli bis 6. August werden die besten Beacher um Gold, Silber und Bronze spielen.

Aus rot-weiß-roter Sicht haben Clemens Doppler und Alex Horst die größten Chancen. Sie bereiten sich seit Monaten im Maxx-Sportcenter in Großjedlersdorf (21. Bezirk) auf das Karriere-Highlight vor und sind gut in Schuss. Erstes WM-Match der beiden ist am 28. Juli um 16 Uhr gegen das iranische Duo Raoufi/Salemi.

