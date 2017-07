Alter Parkettboden wird wie neu

Auch wenn Ihr alter Parkettboden schon in die Jahre gekommen ist, lange nicht mehr poliert oder abgeschliffen wurde und an manchen Stellen auch hässliche Dellen und Kratzer aufweist, ist er noch zu retten. Der Meidlinger Partkettbodenprofi Vajo Sarcevic kann in diesen Fällen behilflich sein.

Perfekter Service und unkomplizierte Ausführung

Vor über 20 Jahren hat Sarcevic die Ausbildung zum Parkettbodenleger mit Erfolg abgeschlossen. Er und sein Team sind seither bemüht, alle anfallenden Arbeiten bei Parkettböden termingerecht, prompt, verlässlich und preiswert durchzuführen. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um schwierige Reparaturen, saubere Versiegelungen oder genaueste Abschleifarbeiten handelt. Natürlich führen die Spezialisten auch die komplette Verlegung eines neuen Parkettbodens aus.

Erfüllung individueller Wünsche

Firmenchef Vajo Sarcevic kommt persönlich zum Ausmessen in Ihre Wohnung, in Ihr Haus oder Geschäft um einen unverbindlichen Kostenvoranschlag zu erstellen. Im Schauraum in Meidling in der Aßmayergasse können Sie dann in Ruhe aus einer Vielzahl an ausgestellten Mustern und Holzarten den persönlichen Traum-Parkettboden auswählen. Bei Vajo Parkett werden nur Produkte von namhaften Herstellern, die sich seit vielen Jahren bewährt haben, verwendet.

Parkettbodenspezialist – Vajo Parkett

12., Aßmayergasse 11/1,

Tel.: 01/813 09 76

Mehr Infos: www.vajo-parkett.at