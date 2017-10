Von Barock bis Pop

Mit ihrem Cellospiel gewann Marie Spaemann schon einige Preise. Ihr sou­liges Singer/Songwriter-Projekt „Mela“ führte sie auf Tour mit Dunkelbunt. Im Duo mit Christian Bakanic (Foto) präsentiert sie Barockmusik und Spätromantik genauso wie Soul, Pop und Tango – zu hören am 12. Oktober in der Sargfabrik (14., Goldschlagstraße 169). Am selben Abend wird auch das Duo Stango & Nongoma aus Zimbabwe für Stimmung sorgen.