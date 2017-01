VORstellung: Das vormagazin live auf der Bühne!

Als erstes Magazin Österreichs geht das vormagazin live auf die Bühne. Am 16.02. im Wiener Volkstheater findet die erste VORstellung statt. Thomas Landgraf, Geschäftsführer Vormagazin: „Die Medienbranche verändert sich stark. Was immer mehr Menschen wollen, ist 360 Grad Kommunikation. Von Print über Online bis zu TV und Event. Die Vorstellung unser erstes Beispiel wie das in Zukunft auch aussehen kann.“

Parallel zur aktuellen Ausgabe sind die Künstler, Persönlichkeiten und Themen des Heftes auf der Bühne zu sehen. Das Publikum erlebt so einen kurzweiligen, informativen und spannenden Abend. Außerdem kann es sich direkt informieren, was in den nächsten Monaten sehens-, hörens- und lesenswert ist und kann sich sofort ein Bild machen. Dazwischen wird es 3 exklusive Slots geben, wo Firmen ihre Werbung platzieren können.

In der 90-minütigen Show treten unter anderem Nino aus Wien, Lisa Eckhart, Thomas Maurer, Tricky Niki und Thomas Raab auf. Landgraf: „Wir wollen zeigen, dass wir neue, kreative Zugänge zum Thema Werbung gefunden haben, die sich gerade mit den digitalen Medien perfekt ergänzen. Gemeinsam mit dem Regisseur und dem Kunden überlegen wir, wir eine Livewerbung umgesetzt werden kann. Die Videoclips davon können die Firmen dann online und auf Social Media weiter verwenden.“

Die Show wird live von W24 übetragen und Ausschnitte werden im Anschluss auch auf Youtube und Facebook zu sehen sein.