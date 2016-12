Weihnachtsferien am Appelhof

Wenn der Appelhof in der Steiermark tief verschneit und für alle Wintersportarten bereit ist, kommt wahres Schneevergnügen auf. Ob im Skigebiet Niederalpl, auf der Langlaufloipe, dem Eislaufplatz gleich vor dem Haus oder am Rodelberg direkt am Gelände: gemeinsam mit Mama und Papa einen Schneemann bauen, Spuren im Schnee entdecken, Iglu bauen, Snowtuben, Skidoo fahren, bei der Windel-Ski-Schule Skifahren lernen und vieles mehr!