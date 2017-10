„Wider die Gewalt“-Gala im Ronacher

Ein starkes Zeichen gegen Gewalt setzt der Gemeinnützige Verein „Wider die Gewalt„. Im nunmehr 28. Jahr ist der Verein dank der großzügigen Unterstützung von Sponsoren und Künstlern erfolgreich tätig. Organisationen, die sich der Bekämpfung von Gewalt und im Besonderen von Gewalt in der Familie widmen, werden finanziell unterstützt um, um die Durchführung ihrer Arbeit zu ermöglichen. Der Reinerlös aus sämtlichen Veranstaltungen dient zur Finanzierung sozialer Einrichtungen zum Schutz der Betroffenen. Die diesjährigen Preisträger der Gala am 23. Oktober sind nun bekannt.

Melanie C (Ex Spice Girl) wird für ihren großen persönlichen Einsatz für die Opfer der Brandkatastrophe des Grenfeld Tower in London mit dem „Wider die Gewalt“ Preis ausgezeichnet. Sie war in London unterwegs, um den Opfern zu helfen und unterstützt diese auch weiterhin. Der „Tolerance Award“ wird in diesem Jahr an Viktor Gernot verliehen, der sich bereits seit Jahrzehnten für Minderheiten einsetzt und immer wieder auch in seinen Programmen auf Integrationsprobleme hinweist und Toleranz und Verständnis einfordert.