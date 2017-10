Wiener Sicherheitsfest 2017

Beim Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz dreht sich auch dieses Jahr wieder alles um das Thema Sicherheit. Am 25. Oktober und am Nationalfeiertag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, präsentieren sich Die Helfer Wiens gemeinsam mit allen Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie mit zahlreichen befreundeten Organisationen. Geboten wird die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs und informatives und spannendes Programm für die ganze Familie. Am 25. Oktober findet ein Tag speziell für die Wiener Schulen statt. Neben vielen weiteren Höhepunkten gibt die Polizeimusik Wien ein Konzert und die Stars der Vereinigten Bühnen Wien treten mit Ausschnitten aus dem Musical „I am from Austria“ auf.

Hier finden Sie das gesamte Programm: www.sicherheitsfest.at