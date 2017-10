Genusspfad in der Innenstadt

Der Lifestyle-Event Wine in the City verwandelt auch heuer wieder die Wiener Innenstadt in einen wahren Genusspfad mit der Möglichkeit zum Late-Night-Shopping. Guter Geschmack und Sinn für schöne Formen bilden die Klammer für einen Event, der Weine aus österreichischen Weinbaugebieten in Top-Geschäfte Wiens holt. Edle Tropfen werden in stilvollen Locations verkostet – und, wo es sich ergibt, wird bei einem Gläschen auch gleich gemütlich eingekauft. Die Veranstaltung steht für stressloses Einkaufen zu Zeiten, in denen normalerweise nicht eingekauft wird. Außerdem fällt das Shoppen leichter, wenn man nebenbei ein gutes Tröpferl verkostet.

Am Abend des 24. Oktobers können Sie in herrlichem Ambiente besten österreichischen Wein genießen. Dort, wo man es eigentlich nicht erwartet, stellen heimische Top-Winzer ihre Produkte zur Verkostung zur Verfügung. Neben Wein – der von über 40 österreichischen Winzern angeboten wird – und Brot gibt es Kostproben vom Vorarlberger Alpkäse Freschengold und von Terra Chips. Viele Geschäfte bieten an dem Abend auch besondere Rabatte für die Besucher an. Eine Übersicht der Locations finden Sie unter www.wineinthecity.at.

Wir verlosen 3×2 Tickets!

Karten gibt es hier bei Wien Ticket um 25 Euro!