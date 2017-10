Wohnen als Thema im Schulunterricht

Für das Projekt „IBA trifft Schule“ wurden in Kooperation mit dem Stadtschulrat ­Unterrichtsmaterialien erarbeitet, um das zentrale Thema Wohnen in den Schulunterricht der 10- bis 15-Jährigen einzubeziehen. Experten der Wiener Mieterhilfe stehen ab sofort Schulen im Rahmen von Unterrichtsmodulen und Referaten rund um die Themen Mietvertrag, Mietzins und Mieterschutz zur Verfügung. Mit der Arbeitsmappe „Wohnen in Wien“ lernen die Schüler sowohl die Geschichte des sozialen Wohnbaus in Wien besser zu verstehen als auch die aktuellen statistischen Daten der heutigen Wohnsituation. Darüber hinaus liefern die Unterrichtsmaterialien praxisbezogene Informationen zur persönlichen Orientierung am Wohnungsmarkt.

Informationen rund um die Internationale Bauausstellung: www.iba-wien.at