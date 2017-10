Frauen des Jahres 2017

Die jährliche look! Woman of the Year-Gala im glanzvollen Ambiente des Wiener Rathauses ist ein internationales Top-Event. Am 29. November 2017 werden erneut nationale und internationale Frauen in zehn Kategorien für herausragende Leistungen mit einem „Woman of the Year“-Award ausgezeichnet. Der Reinerlös der Galanacht, zu der zahlreiche Prominente aus dem In- und Ausland erwartet werden, kommt der Kinderhilfsorganisation UNICEF zugute.

